Denise Pipitone, l'errore di Mattino 5 sulla nomade di Milano: "Minacce e insulti", fioccano le denunce

Federica Panicucci si è dovuta scusare a nome di Mattino 5 con una donna che presentava somiglianze importanti con la nomade avvistata a Milano nel 2004 con una bambina che sembrava Denise Pipitone. Nel corso della puntata del 10 maggio era stato mostrato un confronto fotografico, che era stato commentato così da Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio: “Non sappiamo se la bimba ripresa a Milano fosse Denise, ma è importante trovare la nomade che era con lei così almeno potremmo toglierci questo dubbio”.

“Questa foto ha delle somiglianze importanti con la donna che accompagnava la piccola ripresa a Milano”, aveva aggiunto l’avvocato. La signora è uscita allo scoperto dopo aver ricevuto decine di messaggi e anche delle minacce: per questo ha deciso di rivolgersi a un avvocato e di denunciare Mattino 5. La trasmissione però si è messa d’accordo con lei per darle la possibilità di chiarire la sua posizione, e quindi la querela è stata ritirata. Durante l’ultima puntata in diretta su Canale 5, l’avvocato Carla Giordano è intervenuto a nome della sua assistita.

“Questa cosa le ha completamente stravolto la vita perché si è vista riprodurre la propria immagine in tv. L’hanno chiamata tante persone. Questo fatto denota un particolare allarme sociale. È stata contattata anche da gente che l’ha minacciata”, ha dichiarato la legale, che poi ha aggiunto: “Non so come siano andate le vostre indagini nell’arrivare a pubblicare la foto della mia assistita, estrapolata da Facebook senza un accertamento chiaro. Ma mi preme in ogni caso fare una smentita forte perché la mia cliente non c’entra niente”. Allora la Panicucci si è scusata a nome della trasmissione per l’errore commesso.

