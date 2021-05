Luigi Mantovani, ricordate il Presidente? Tragedia a Rovigo: morto a 87 anni dopo la 2° dose di vaccino

20 maggio 2021 a

a

a

Luigi Gigin Mantovani di 87 anni è morto all'alba di lunedi all'ospedale Covid dopo una ventina di giorni di malattia, contratta una decina di giorni dopo aver effettuato la vaccinazione al centro vaccinale al Porto di Adria, in provincia di Rovigo. Due anni fa Luigi aveva vinto la battaglia contro una bruttissima polmonite. Vedovo dalla moglie Lidia Moschini 10 anni fa era uno stimato professionista-imprenditore, socio dell'Us Tagliolese da oltre cinquant'anni e presidente per due campionati: di prima Categoria nel 1969/70 con allenatore Vincenzo degli Agostini, torneo vinto, e di Promozione nel 1970//71 con allenatore Paolo Padoan.

Quattro dosi Pfizer non bastano: "Perché dobbiamo vaccinarla ancora". Il dramma della ragazza di Massa: le sue condizioni

Da sempre affiliato alla Federcaccia dalla quale ha ricevuto la Medaglia d'oro per 60 licenze. Poi, col passare degli anni, il tiro al piattello. Il suo sogno, rimasto irrealizzato, era realizzare appunto un campo di tiro al piattello a Taglio di Po dove aveva acquistato un terreno e l'attrezzatura necessaria. Nel lavoro, si era realizzato come imprenditore nel settore dell'auto. All'età di 19 anni, nel 1952, aveva aperto una officina meccanica. A Taglio di Po l''azienda crebbe in modo esponenziale tanto che gli spazi non erano più sufficienti.

Vaccinata con 4 dosi di Pfizer, pesanti risvolti. "La ragazza sta male, le sue condizioni". Ora la famiglia vuole sporgere denuncia

Nel 2000, acquistò un terreno e lì trasferì la sua attività, leader nel settore industriale e commerciale. Nel tempo le due attività sono state assunte dai figli, sulla strada tracciata da papà Luigi. Un mese fa, invece, un anziano di 81 anni è morto a Senigallia di trombosi fulminante circa 12 ore dopo aver fatto la seconda dose del vaccino Pfizer. L'anziano stava bene, non aveva malattie pregresse. L'azienda sanitaria delle Marche aveva fatto sapere che "non è assolutamente scontato che le due cose siano correlate e che al momento non c’è alcuna prova che si tratti di una reazione avversa".

Video su questo argomento "Sono tutt'altro che ottimista, ma la situazione sta migliorando". Rezza e la curva del virus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.