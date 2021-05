Coronavirus, bollettino 20 maggio: 5.741 positivi e 164 morti. Giù i ricoveri, trend in discesa in Italia ed Europa

20 maggio 2021 a

Continuano ad essere bassi i dati sui nuovi contagi da Covid in Italia: stando all'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute, sono 5.741 i casi di positività nelle ultime 24 ore. Ieri, invece, se ne erano registrati 5.506. In lieve aumento il numero dei decessi: oggi 164 a fronte dei 149 della giornata precedente. La situazione epidemiologica nel nostro Paese è in costante miglioramento: lo dimostra il fatto che dopo ben sette mesi gli attuali positivi totali sono scesi sotto la soglia di 300mila.

Cresce leggermente il tasso di positività, che passa dall'1,9 per cento di ieri al 2,3 di oggi: ciò vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 2 sono risultati positivi. Il trend resta comunque in discesa. E non solo in Italia. Come riporta il Corriere della Sera ci sono ottimi segnali di ripresa anche nel resto d'Europa. "I casi e i decessi stanno diminuendo. I contagi settimanali in Europa sono scesi da un plateau di 1,7 milioni, a metà aprile, a quasi 685 mila nuovi casi la scorsa settimana. Si tratta di una diminuzione del 60% in un mese", ha detto Hans Kluge, direttore dell’ufficio regionale dell’Oms.

Continua a diminuire anche la pressione sul sistema sanitario: i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono scesi di 635 unità, per un totale di 10.383 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva, invece, sono diminuiti di 99 unità, portando il totale dei malati più gravi a 1.544. Vanno avanti spedite anche le vaccinazioni: ad oggi le dosi somministrate sono oltre 29 milioni.

