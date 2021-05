Coronavirus, il bollettino: calano i contagi, aumentano le vittime. Dall'1 giugno tre regioni in zona bianca

21 maggio 2021 a

Calano i nuovi casi di Coronavirus, aumentano le vittime. Il bollettino sull'epidemia in Italia al 21 maggio prosegue nel trend discendente dei contagi: 5.218 nelle ultime 24 ore, contro 5.741 di giovedì, anche se c'è una inattesa impennata nel dato sulle vittime, 218 oggi contro 164 giovedì. Nel complesso, dall'inizio dell'epidemia nel febbraio 2020 sono stati 4.183.476 milioni gli italiani che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (tra guariti e deceduti) mentre le vittime totali ammontano a 125.028. Gli attuali positivi sono oggi 291.788 (-7.698 rispetto a ieri), in calo costante dal 6 aprile scorso (una sola eccezione, il 2 maggio).

Afronte di 269.744 tamponi totali tra molecolari e antigenici (18.707 in più rispetto a ieri), il tasso di positività è al 1,9% (ieri era 2,3%) mentre l’indice Rt nazionale scende a 0,78 da 0,86 della settimana prima. Tutte le regioni sono a rischio basso con l’Rt sotto l’1 e l’incidenza a 66 casi ogni 100mila abitati. La curva discendente fa il paio, e non è un caso, con quella ascendente della campagna vaccinale (29,6 milioni, con 9,6 milioni che hanno già ottenuto la seconda dose).

In questo quadro, arriva l'ordinanza del Ministero della Salute che vedrà da lunedì 24 maggio tutta l'Italia in fascia gialla, la fascia di rischio più bassa che permette di far ripartire le attività economiche. "Oggi l’Italia sarà tutta in area gialla. È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità", ha spiegato il ministro Roberto Speranza. E dal 1 giugno tre regioni, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Molise. torneranno in zona bianca senza coprifuoco mantenendo però ancora mascherina e distanziamento sociale.

