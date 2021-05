Matteo Bassetti asfalta Roberto Speranza: "Le chiusure non c'entrano. Mi dispiace contraddirlo, ma...", sfogo da incorniciare

21 maggio 2021 a

Basta parlare dell'abbassamento dei contagi dovuto alle chiusure e ai lockdown. Matteo Bassetti non ne vuole più sapere: se la curva scende è grazie alla campagna di vaccinazione. Se l'Italia diventerà tutta gialla insomma sarà perché le persone fragili saranno tutte immunizzate. "Mi dispiace contraddire il ministro della Salute Roberto Speranza ma il beneficio in termini di riduzione dei casi non è legato alle chiusure ma è legato ai vaccini. Negarlo è un errore", dice il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova ad Adnkronos salute: "Questi buoni risultati sono legati per un 80 per cento alle immunizzazioni che hanno messo al sicuro gli anziani e fragili, poi il 20 per cento sarà legato alle altre misure".

Quindi Bassetti dà un quadro della situazione di chi è in prima linea come lui contro il coronavirus: "Qui nell'ospedale dove lavoro a Genova registro per il terzo giorno di fila neanche un ingresso Covid al Pronto soccorso, cosa che non si verificava dall'estate 2020", dice l'infettivologo che è anche componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, replicando a quanto scritto dal ministro Speranza sui social: "L’Italia sarà tutta in area gialla. È il risultato delle misure adottate, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione".

Adesso, aggiunge Bassetti, "serve più coraggio". Questo significa prendere "iniziative sulle mascherine o evitare di fare tamponi ai vaccinati: lavoriamo per togliere l'obbligo della mascherina all'aperto iniziando con i vaccinati. Poi chi vorrà potrà continuare anche ad usarla. Ma siamo in una situazione molto buona", commenta l'infettivologo. "Mi auguro che nel breve si possa tornare a fare tutto: cinema e teatri pieni, stadi con i tifosi. Lo spero vivamente", conclude Bassetti. Chiaro il messaggio?

