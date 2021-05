Incidente funivia, morto anche il bambino di 9 anni ricoverato: "Provato per ore", medico straziato

23 maggio 2021 a

È morto il bambino di 9 anni ricoverato all'ospedale Regina Margherita di Torino dopo essere precipitato – insieme ad altre 14 persone - in una cabina della funivia Stresa-Mottarone nel Verbano. Lo riporta Repubblica. “Abbiamo fatto tutto il possibile ma dopo poche ore di tentativi non ce l'ha fatta", ha detto il direttore generale dell'ospedale informato dai medici che lo hanno seguito.

Il bilancio delle vittime salirebbe così a 14, secondo le testimonianze del 118 e dei soccorritori. L’unico sopravvissuto sarebbe un altro bambino di 5 anni, che però avrebbe riportato un trauma cranico, uno toracico-addominale e fratture agli arti inferiori.

Sul luogo dell’incidente la sindaca di Stresa Marcella Severino che, parlando con i giornalisti presenti sul posto, ha detto: “Oggi non cerchiamo le cause, prima della riapertura di ieri sono stati fatti i collaudi, e anche stamane, il manutentore riferisce che era tutto in ordine. Qui c'è la fune, ed è tranciata di netto”. A parlare delle dinamiche della caduta, invece, è stato Giorgio Santacroce, tenete colonnello del Nucleo operativo dei carabinieri di Verbania: “La cabinovia su cui viaggiavano 15 persone è precipitata per 15-20 metri, poi ha rotolato per qualche decina di metri e si è fermata contro due tronchi di alberi".

