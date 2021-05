Denise Pipitone, il testimone della lettera anonima esce allo scoperto. L'ex pm: "Nuovi arresti"

28 maggio 2021 a

E' uscito allo scoperto e avrebbe rivelato la sua identità il testimone anonimo che in una lettera aveva detto di aver visto Denise Pipitone dopo la sua scomparsa. L’uomo, secondo quanto riporta oggi 28 maggio LiveSicilia in un articolo ripreso anche dalla trasmissione Mattino Cinque su Canale 5, avrebbe anche avuto un incontro segreto con il legale Giacomo Frazzitta, nello studio dello stesso avvocato. Pochi giorni fa Frazzitta, legale di Piera Maggio, la mamma della bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004, ha ricevuto una lettera il cui autore ha dichiarato di aver visto Denise in un momento successivo al rapimento. In particolare, l’uomo che ha messo nero su bianco la sua testimonianza, ha raccontato di aver notato la piccola Pipitone all’interno di una macchina.

L'autore della lettera anonima vivrebbe in un paese del trapanese. Il primo settembre di 17 anni fa, però, risiedeva a Mazara del Vallo, il paese in cui è sparita in circostanze misteriose la piccola Denise. Secondo quanto trapelato non ci sarebbe alcun dubbio sul fatto che l’uomo che ha spedito la missiva con la segnalazione sia lo stesso che ha incontrato Frazzitta nelle scorse ore. Per ora il legale non ha né confermato né smentito la notizia.

Secondo l’ex pm Maria Angioni, che in passato si è impegnata ampiamente sul caso della bimba scomparsa, siamo a una svolta e quella lettera ma soprattutto la sua testimonianza potrebbe persino portare a degli arresti a breve. Intanto, si continua a indagare su Anna Corona, l’ex moglie dell’uomo che è il padre biologico di Denise. La Corona è stata iscritta nel registro degli indagati nei giorni scorsi. “Sono serena”, ha commentato la donna ai microfoni de La Vita in Diretta. Ora la svolta?

