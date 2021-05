Pavia, tragedia in una ditta: "Investiti da vapori tossici", morti due operai

28 maggio 2021 a

Ancora una tragedia sul lavoro si è verificata in Italia, più precisamente a Pavia, dove due operai sono morti questa mattina, intorno alle 12.30. Entrambi sarebbero stati fatalmente investiti da vapori contenenti una sostanza tossica, probabilmente ammoniaca: stando a quanto reso noto dall’Areu Lombardia, stavano lavorando nella ditta Digima, specializzata nella raccolta di sottoprodotti e produzione di farine animali a Villanterio, in provincia di Pavia.

Al momento non sono disponibili particolari informazioni sui due operai: uno aveva 50 anni, l’altro ancora non è noto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due lavoratori. L’incidente mortale sarebbe stato originato dalla rottura di una tubatura di vapore. A rendere ancora più triste quanto accaduto in provincia di Pavia è il fatto che proprio oggi l’Inail ha certificato che le denunce per infortuni sul lavoro con esito mortale sono state 306 ad aprile, 26 in più rispetto al primo quadrimestre del 2020.

Praticamente una strage, che adesso conta due operai morti sul lavoro in più. Sul posto sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco e anche il nucleo Nbc (Nucleare batteriologico chimico). L’incidente che è costato la vita ai due uomini è avvenuto in un’azienda attiva in provincia di Milano, Lodi, Pavia e Piacenza.

