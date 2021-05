Saman Abbas, svolta nel caso della ragazza pakistana sparita: spunta un video choc del cugino

31 maggio 2021 a

Svolta nel giallo di Saman Abbas, la ragazza di 18 anni di origine pakistana sparita nel nulla più di un mese fa dopo aver detto no alle nozze forzate in Pakistan. È stato infatti arrestato uno dei due cugini, entrambi fuggiti i primi di maggio dalla loro abitazione di Novellara, nelle campagne di Reggio Emilia, a pochi passi dall'azienda agricola dove tutti i maschi della famiglia Abbas lavoravano come operai. L'arresto, avvenuto in Francia, potrebbe quindi essere decisivo all'indagine sulla ragazza che si teme possa essere stata uccisa dai parenti e seppellita nei campi vicini alla casa.

Ikram Ijaz è infatti uno dei cinque indagati, insieme a un altro cugino, i genitori e uno zio di Saman. Sospettato di aver avuto un ruolo cruciale nel presunto omicidio, potrebbe fornire agli investigatori informazioni importanti per poter rintracciare la ragazza o - nel caso di conferma del delitto - ritrovare il suo corpo. Riporta il Giorno che la cattura è avvenuta in Francia durante un viaggio a bordo di un Flixbus partito da Parigi e diretto in Spagna, a Barcellona. Vicino a Nimes, lo scorso 21 maggio, la polizia transalpina ha effettuato un controllo tra i passeggeri. Ikram Ijaz non aveva documenti in regola. Per questo è stato portato negli uffici della gendarmeria e sottoposto a un attento esame per l'identificazione, scoprendo che era ricercato dalla Procura della Repubblica reggiana per l'indagine di Novellara, aperta con l'ipotesi di omicidio e occultamento di cadavere.

Il suo interrogatorio, nelle prossime ore, potrebbe fornire agli inquirenti delle risposte sul destino di Saman. Ikram sarebbe tra i tre uomini filmati dalle telecamere di sicurezza, la sera del 29 aprile, che escono verso le 19,15 da un magazzino dell'azienda agricola Le Valli, dove lavorano e dove vive la famiglia Abbas, per dirigersi verso i campi, "armati" di badili, di un piede di porco e di un sacchetto in plastica. Gli stessi vengono ripresi al ritorno, quando sono ormai passate le 21,30.

