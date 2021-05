Lecce, botte da orbi tra sposo e testimone al matrimonio: una violenza brutale, il video-choc

Francesco Fredella 31 maggio 2021 a

Altro che auguri, botte da orbi. Per giunta a un matrimonio, in Salento, precisamente a Specchia, provincia di Lecce. Le nozze finiscono nel peggiore dei modi. Sembra la trama di un film. Testimone e sposo se ne danno di santa ragione: tutto avviene sotto gli occhi attenti degli invitati, circa una ventina. La rissa inizia nel ristorante dove si festeggia il grande giorno e finisce per strada. Ovviamente tutto viene immortalato dagli smartphone degli invitati ed il video, in poco tempo, diventa virale.

Il motivo resta un mistero, ma tutto potrebbe essere legato a qualche bicchierino di troppo: volano parole grosse, poi calci e pugni. La lite continua in strada, tra le urla degli invitati e spintoni. Per fortuna arrivano i carabinieri che frenano gli animi infiammati dello sposo e del testimone, trasferito all'ospedale di Tricase per accertamenti. Sembra, sempre dalle prime indiscrezioni, che non abbia riportato gravi ferite.

Sempre dalle prime notizie trapelate, i festeggiamenti si stavano tenendo all'aperto (nel rispetto delle regole anti-Covid). Ma la rissa sarebbe iniziata dopo un po' di tensioni iniziali. La stampa locale ne sta parlando da diverse ore ed il video, l'unico circolato al momento, ha fatto il giro della Rete in pochi minuti. Lo stupore dei passanti non è passato inosservato. E c'è da pensare che tra lo sposo e il testimoni i rapporti siano stati incrinati da diverso tempo: non si litiga in questo modo ad un matrimonio arrivando, addirittura, a gesti di violenza di questo tipo (che sono sempre da condannare). Il giorno più bello rovinato probabilmente da futili motivi.



