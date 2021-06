Montecitorio, le mascherine tarocche arrivano in Parlamento: oltre 20mila dispositivi non a norma, scatta la denuncia

04 giugno 2021 a

Le mascherine tarocche arrivano anche in Parlamento: il vicesegretario generale della Camera, Guglielmo Romano, ha denunciato una truffa relativa alla consegna di oltre 20mila mascherine Ffp2 non a norma. I dispositivi di protezione, ordinati in tre tranche, sono stati consegnati a Montecitorio a partire dal mese di marzo. L'azienda che doveva occuparsi della fornitura - come riportato da TgCom24 -, dopo aver spedito gli ordini senza certificazione, avrebbe consegnato anche attestati falsi sulla capacità di filtraggio delle mascherine.

I primi sospetti sono nati quando da Montecitorio, dopo la prima consegna, sono stati chiesti con insistenza tutti i documenti relativi alle mascherine. Quando alla Camera è arrivata una certificazione non conforme, scrive il Messaggero, Romano ha deciso di presentare una denuncia e da lì è scattata l'indagine della procura di Roma. Per quanto riguarda gli ordini, invece, il primo lotto - 5.500 pezzi al prezzo di 0,92 euro più Iva per ciascuna Ffp2 - riportava la data del 4 novembre 2020. Il secondo ordine invece è scattato la settimana successiva, con la richiesta di circa 12mila dispositivi e infine, quasi un mese più tardi, a dicembre, è stato fatto l'ultimo ordine di 4mila dispositivi.

L'8 marzo sono stati consegnati i primi ordini, divisi però in pacchi per un numero superiore a quanto precisato nella bolla di accompagnamento. E senza certificato di qualità. Vista l'urgenza di dover utilizzare le mascherine, però, Montecitorio ha subito chiesto delle delucidazioni ai fornitori, ricevendo attestazioni fasulle. Dopo la denuncia e l'apertura dell'inchiesta, le mascherine sono state bloccate.

