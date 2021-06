Firenze, in nove all'ospedale dopo aver mangiato del tonno: occhio all'alimento incriminato

04 giugno 2021 a

In nove all'ospedale dopo aver mangiato del tonno. È accaduto a Firenze ad alcuni clienti di due ristoranti diversi che, dopo aver consumato l'alimento, sono dovuti correre al pronto soccorso. I sintomi erano gli stessi: nausea, vomito ed episodi sincopali (perdita di conoscenza e svenimenti). Gli accessi in ospedale, rispettivamente al San Giovanni di Dio (quattro persone il primo giugno) e al Santa Maria Nuova (altre quattro il giorno successivo), sono stati segnalati nel territorio della Asl Toscana Centro.

I due episodi sono poi stati seguiti da un altro con sintomi analoghi da parte di una persona che ha dichiarato di aver consumato tonno in uno dei due ristoranti. Le nove persone ad oggi sono state tutte dimesse, ma tecnici della prevenzione afferenti all'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della zona fiorentina si sono recati nei due locali per valutarne le condizioni igieniche, la conservazione del prodotto e la tracciabilità di quest'ultimo.

Analisi anche sui campioni di tonno consegnati all'istituto zooprofilattico sperimentale di Lazio e Toscana per analisi chimiche e batteriologiche. Per vederci chiaro poi i tecnici hanno effettuato un sopralluogo al centro di distribuzione di Firenze che ha rifornito i due ristoranti con il successivo blocco sanitario di tutte le merci riferibili al lotto coinvolto. Intanto l'autorità competente (Ufc Sanità pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare) sta procedendo ad applicare la procedura di allerta alimentare, visto e considerato che a Portoferraio è accaduto qualcosa di analogo. Anche in questo caso si tratta di una persona che ha consumato il pesce all'interno di un ristorante. Al momento non si ha alcuna certezza di cosa possa aver causato tali conseguenze, ma gli esperti sono al lavoro per evitare casi simili.

