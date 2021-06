Coronavirus, bollettino 12 giugno: altro calo di contagi e morti, resta il nodo-vaccino con AstraZeneca

12 giugno 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a essere sotto controllo e a migliorare giorno dopo giorno. Non a caso l’attenzione è rivolta soprattutto alla campagna di vaccinazione, che dovrà essere rimodulata dopo che il Comitato tecnico scientifico ha fortemente raccomandato al governo presieduto da Mario Draghi di utilizzare AstraZeneca solo per gli over 60. Il bollettino di oggi, sabato 12 giugno, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.723 contagiati, 4.500 guariti e 52 morti su 212.966 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato allo 0,8 per cento (-0,1 rispetto a ieri).

Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione continua ad abbassarsi sempre di più, tanto che ormai l’allarme è praticamente cessato: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -221 (3.655 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -23 (574) a fronte di 25 nuovi ingressi. Gli attualmente positivi sono scesi a 162.409, i deceduti invece sono arrivati a quota 126.976 ma per fortuna ormai da settimane salgono molto a rilento.

Nel frattempo la campagna di vaccinazione prosegue su buoni ritmi: ad oggi sono state somministrate 41.310.662 dosi in totale. Il ministero della Salute e il Cts hanno concordato che si potrà continuare a usare il monodose Johnson & Johnson sugli under 60, ma non AstraZeneca: sono circa 900mila gli italiani sotto i 60 anni che hanno fatto la prima dose con il vaccino anglo-svedese, ora dovranno effettuare il richiamo con Pfizer o Moderna.

