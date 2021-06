Vaccino, non solo AZ: "Un pasticcio". Eventi avversi, scoppia il caso Johnson&Johnson: Cts in allarme

13 giugno 2021 a

Johnson&Johnson come AstraZeneca? Mentre sul vaccino anglo-svedese sono state delle direttive chiare sull’utilizzo solo agli over 60, nel caso del farmaco di Janssen la comunicazione è stata un po’ meno decisa. Come riporta il Fatto Quotidiano, buona parte del Comitato tecnico scientifico, tra mercoledì e venerdì era per limitare a chi ha almeno 60 anni anche il vaccino monodose, che è a vettore virale proprio come AstraZeneca. Sulla stessa linea anche Giorgio Palù, presidente di Aifa; Gianni Rezza del ministero della Salute, l’immunologo Sergio Abrignani e il direttore dello Spallanzani Giuseppe Ippolito.

Poi, però, ci sarebbe stata qualche tensione all’interno del Cts. E così nel parere trasmesso al ministero è uscito un passaggio meno netto su J&J, voluto dal coordinatore Franco Locatelli. “Un pasticcio”, secondo diversi membri del Cts. Sul vaccino monodose, infatti, la circolare dice: “Pur tenendo conto delle analogie esistenti tra il vaccino Vaxzevria e il vaccino Janssen, per quanto riguarda sia le piattaforme che la tipologia di eventi tromboembolici riportati nella letteratura, lo stato attuale delle conoscenze (che fanno propendere per un rischio associato all’adenovirus), il numero di poco superiore al milione di dosi a oggi somministrate nel Paese e la rarità, anche in ambito europeo, delle segnalazioni di Vitt (trombosi trombocito-peniche indotte da vaccino) a oggi disponibili, non permettono di trarre valutazioni conclusive rispetto al rapporto beneficio/rischio relativo al vaccino Janssen”.

Anche Johnson&Johnson, comunque, viene raccomandato a soggetti di età superiore ai 60 anni. Il comitato intanto promette nuove valutazioni e invita al “monitoraggio” degli eventi avversi. E così le Regioni procedono da sole, prendendo sul serio la “ raccomandazione” su J&J. Ieri, per esempio, il Piemonte e la Puglia hanno fatto sapere che non vaccineranno gli under 60 neppure con Johnson&Johnson.

