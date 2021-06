Como, 90enne derubata e stuprata: finisce in manette un senzatetto nigeriano di 26 anni

13 giugno 2021 a

a

a

Prima derubata e poi stuprata: un senzatetto nigeriano di 26 anni ha colto di sorpresa una donna di quasi novant'anni di Lomazzo, nel Comasco. Lo scorso venerdì sera dopo le 21 l’anziana ha sentito dei rumori in cucina e quando è andata a controllare ha trovato un uomo che stava frugando.

"Presa a calci e pugni, poi violentata". Loredana Bertè portata in auto in uno "scannatoio": il terrificante racconto

A quel punto, come riporta l’Ansa, il ladro non è scappato ma ha aggredito la 90enne e l’ha portata in un'altra stanza per violentarla. Poi è scappato portando via il cellulare della novantenne. La signora, però, ha subito reagito e dopo la fuga del nigeriano è andata da uno dei suoi figli per chiamare i carabinieri. E proprio la descrizione precisa del ragazzo ha permesso alle forze dell’ordine di identificare un senzatetto di origini nigeriane che da qualche tempo aveva trovato rifugio in un edificio abbandonato. Quando sono andati sul posto hanno trovato lui e il telefonino dell'anziana. Così Destiny Dike, 26enne nigeriano a cui era stato rifiutato l'asilo, è stato arrestato.

Lombardia, boom di aggressioni a bordo dei treni Trenord. Interviene il prefetto

"Un fatto sconcertante che lascia senza parole. Tutta la mia solidarietà e vicinanza alla signora e alla sua famiglia. Servono porti chiusi, espulsioni, certezza della pena. Attendiamo parole chiare soprattutto dal Viminale: dall'inizio dell'anno sono sbarcati in 15.375, contro i 5.521 dell'anno scorso e i 2.144 dello stesso periodo del 2019”, ha detto il leader della Lega Matteo Salvini.

Le italiane stuprate in guerra dai marocchini? Al Pd non interessano, lo sfregio di Beppe Sala

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.