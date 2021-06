Manolo Portanova, accusa di stupro e arresti domiciliari per l'ex Juve e ora al Genoa: un terremoto in Serie A

11 giugno 2021 a

a

a

Manolo Portanova è tra gli indagati posti agli arresti domiciliari insieme ad altri tre giovani con l'accusa di violenza di gruppo nei confronti di una ragazza di vent'anni. I fatti sarebbero avvenuti nella sera tra il 30 e il 31 maggio, in seguito a una festa a Siena. I tre giovani sono stati arrestati dalla squadra mobile della Questura di Siena, in seguito agli accertamenti coordinati dalla procura. Le indagini hanno portato a individuare i presunti responsabili, tra cui anche un minorenne di 17 anni, indagato e a piede libero. Tra i nomi spicca Manolo Portanova, cresciuto nelle giovanili della Juventus e ora al Genoa.

Juventus, un clamoroso "sgarbo" di mercato: "Può soffiarlo al Barcellona", su chi punta Allegri

Secondo quanto lascia trapelare la Gazzetta dello Sport, solo uno degli indagati avrebbe ammesso di aver consumato un rapporto sessuale con la ragazza, specificando che si sarebbe trattato di un rapporto consenziente. Figlio di Daniele Portanova - ex difensore di Messina, Napoli, Bologna e Siena - Manolo Portanova ha collezionato tre presenze nel Genoa dove è approdato lo scorso 28 gennaio, in seguito alla formazione calcistica giovanile alla Signora. Nei primi giorni di giugno, circa una settimana dopo l'avvenimento del presunto stupro, la vittima ha poi sporto denuncia nei confronti dei quattro giovani.

Europeo 2021, non solo titolari dagli attributi corretti: perché l'arma in più di Mancini sarà la panchina

Sono quindi scattate le misure cautelari, eseguite dagli agenti della squadra mobile senese tra la città del Palio e la Sicilia, successivamente agli accertamenti coordinati dalla Procura. Dopo aver raccontato le dinamiche del presunto stupro alle forze dell'ordine, per la ragazza è stato attivato il protocollo "Codice Rosso", che prevede la protezione della vittima. Lo scopo delle indagini è quello di raccogliere il maggior numero possibile di indizi, per appurare le precise dinamiche dell'episodio. Sono già stati requisiti i telefoni degli indagati per controllare la cronologia delle chat inviate nei giorni successivi alla festa.

Effetto-Mourinho, il "mister calamita" porta a Roma anche Xhaka: a un passo dal "sì", ecco tutte le cifre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.