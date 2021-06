Silvio Berlusconi, Patrizia D'Addario riammessa al processo escort: reclamo "fondato nel merito"

22 giugno 2021 a

Fissata per il 20 luglio l'udienza in Cassazione del processo "Escort", per gli episodi di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione alle serate organizzate, tra il 2008 e il 2009, nelle residenze private di Silvio Berlusconi, all'epoca presidente del Consiglio dei Ministri. Le donne le portava l'imprenditore barese Gianpaolo Tarantini, che è l'unico imputato, già condannato nel settembre 2020 dalla Corte di Appello di Bari alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione (ridotta rispetto ai 7 anni e 10 mesi del primo grado per prescrizione di 14 dei 24 episodi contestati) per reclutamento e favoreggiamento della prostituzione.

La sentenza d'appello è stata impugnata sia dalla Procura generale di Bari, che non ha condiviso la concessione delle attenuanti generiche, sia dalla difesa. In appello era stata confermata anche la condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione di Sabina Beganovic, "l'ape regina" dei party berlusconiani, diventata definitiva perché l'imputata non ha impugnato la sentenza.

Nel processo dinanzi alla Cassazione sarà parte civile Patrizia D'Addario, riammessa nel processo dopo che i giudici della Suprema Corte hanno annullato l'ordinanza con la quale la Corte di Appello di Bari aveva estromesso - perché tardiva - la costituzione della donna, assistita dall'avvocato Pasquale Rago, che aveva impugnato il mancato riconoscimento di un risarcimento danni. Infatti qualche settimana fa è stata giudicata "fondata nel merito" e "in punto di rito" il reclamo della difesa della D'Addario contro la decisione della Corte di Appello di Bari che l'aveva estromessa quale parte civile dal processo di secondo grado cosiddetto 'Escort' inerente il reclutamento e favoreggiamento della prostituzione di 26 donne portate tra il 2008 e il 2009 in diverse residenze dell'allora premier Silvio Berlusconi. Ad avviso della Suprema Corte, l'esclusione della D'Addario è "abnorme" in quanto "priva di alcun aggancio normativo".

