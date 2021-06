Fabrizio Gatta, da Rai 1 alla tonaca da prete: "Onnipotenza, belle auto e donne. Ma poi... ecco perché lo ho fatto"

16 giugno 2021 a

Ha condotto programmi come Linea Blu (con Donatella Bianchi) e Linea Verde (con Elisa Isoardi ed Eleonora Daniele) e le anteprime da Salsomaggiore di Miss Italia. Adesso Fabrizio Gatta sta per diventare don Fabrizio. Da qualche anno ha lasciato il piccolo schermo Era approdato in Rai con il concerto dell'Epifania nel 1996 che ha presentato per ben otto edizioni. Poi l'arrivo nella squadra di Miss Italia, la conduzione del programma Unomattina weekend con Sonia Grey. Adesos, dopo la laurea in teologia (la seconda), è diventato diacono e il prossimo 7 dicembre sarà ordinato sacerdote. Svolgerà la sua missione a Sanremo nella città di origine della famiglia materna.

A 57 anni il grande passo, la scelta di infilarsi la tonaca. "Avevo successo, belle auto, belle donne. Vivevo un po' quel senso di onnipotenza che ti dà la notorietà quando diventi un volto conosciuto della televisione. Ma qualcosa mancava", aveva già raccontato, nel 2013. "Indubbiamente una vocazione adulta va soppesata perché riguarda una persona che la vita ha già plasmato. Il cardinale Agostini Vallini, vicario del Papa mi rispose: caro Fabrizio chi sono io per dire no allo Spirito Santo che ti manda qui da me. È stata la spinta a prendere una decisione che - dice Gatta - spero sia d'esempio per i tanti che si vergognano di mettersi il crocifisso al collo o di professarsi cristiani. Dobbiamo manifestare chiaramente la nostra fede senza per questo diventare dei fanatici", racconta.

Gatta, in questi giorni impegnato negli esercizi spirituali, non avrebbe pensato di farsi prete: "Con la fede - risponde - ho avuto momenti di lontananza come è logico che fosse. Poi cosa è accaduto? Che non ti basta più quello che hai. Emerge la convinzione che successo, soldi, share non sono le cose fondamentali. Rileggi tutta la tua vita. Cerchi di capire il Mistero, ti rimetti in gioco. Così è arrivato l'amore per Dio", ha concluso l'ex presentatore.

