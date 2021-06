Mario Draghi, dalla sua finestra uno spettacolino vietato ai minori: la ragazza senza vestiti nella fontana davanti a Palazzo Chigi, il video

19 giugno 2021 a

Scene di ordinaria follia (estiva) a Roma. Una bella e sconosciuta ragazza si è tolta tutti (ma proprio tutti) i vestiti e ha pensato bene di rinfrescarsi nella fontana di Piazza Colonna, uno dei luoghi più suggestivi della Capitale. Il video pubblicato dal sito del quotidiano romano Il Tempo, diretto da Franco Bechis, è suggestivo per almeno un paio di motivi: innanzitutto, il soggetto, vista anche l'assenza forzata di tali manifestazioni causa terrore da Coronavirus che domina in lungo e in largo l'Italia dal marzo 2020, al di là delle finestre di "ora d'aria". Sì, stiamo tornando davvero alla normalità.



Punto due: la ragazzotta ha pensato bene di mettere in scena il suo spettacolino a tinte forti in uno dei luoghi più controllati non solo di Roma, ma di tutto il Paese. Siamo infatti a pochi metri da Palazzo Chigi, sede del governo e dello studio dalla cui finestra il premier Mario Draghi, nei pochissimi momenti liberi, immaginiamo butti un occhio sulla città un po' per distrarsi e un po' per prendere ispirazione. E chissà che l'ex governatore di Bankitalia e Bce non abbia avuto il tempismo di godersi l'inatteso striptease.





La ragazza fa il bagno senza vestiti: guarda il video integrale

Probabilmente, intorno alla fontana, ci sarà stato anche qualche deputato in libera uscita dall'altrettanto vicinissima Montecitorio, Quei pochi "martiri" che hanno pensato di trascorrere il weekend a Roma, nel caso sarebbero stati decisamente ben ripagati. I poliziotti, allertati, sono intervenuti con velocità decisamente modesta. Sarà stata l'afa della Capitale, l'ora assolata: sta di fatto che gli agenti non sembrano particolarmente solerti nel bloccare la sirenetta desnuda, che pure era riuscita a dribblare i controlli e infilarsi oltre le transenne.



