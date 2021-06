Coronavirus, bollettino 21 giugno: mai così pochi contagi e morti. Via le mascherine da subito?

21 giugno 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a essere sotto controllo e a migliorare giorno dopo giorno. Tant’è vero che da oggi, lunedì 21 giugno, tutto il Paese è in zona bianca, tranne la Valle d’Aosta che dovrebbe esserlo dal 28, data in cui si potrebbe finalmente dire addio all’obbligo della mascherina all’aperto dopo oltre un anno e mezzo di pandemia. Su questo delicato tema è atteso in settimana il parere del Cts, richiesto sia da Mario Draghi che da Roberto Speranza: la sensazione è che si vada verso la rimozione dell’obbligo, sulla scia di quanto già accaduto in altri paesi europei.

Per quanto concerne invece il bollettino odierno, questo dà conto di 495 contagiati, 11.320 guariti e 21 morti su 81.752 tamponi analizzati, con il tasso di positività rilevato allo 0,6 per cento (lo stesso di ieri). Ovviamente il numero dei casi salirà sensibilmente nei prossimi giorni, dato che come ogni domenica i test sono stati più che dimezzati, però è importante che i morti continuino ad abbassarsi: quota zero è vicina, la speranza è di toccarla il prima possibile, ma intanto si vede eccome l’effetto della campagna di vaccinazione che è in stato sempre più avanzato.

Non a caso il sistema sanitario è affollato quasi esclusivamente da persone non vaccinate: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -54 (2.390 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -4 (385) a fronte di soli 9 ingressi. Gli attualmente positivi sono scesi a 76.835, i deceduti sono arrivati a quota 127.291 ma ormai da settimane aumentano per fortuna molto a rilento. La campagna di vaccinazione ha invece toccato le 46.219.493 dosi somministrate in totale.

