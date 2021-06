Mascherine, il Cts: "Nessun obbligo all'aperto e in zona bianca dal 28 giugno o 5 luglio"

21 giugno 2021 a

Niente mascherine all'aperto. Favorevole il Comitato tecnico scientifico (Cts) che ha confermato due date per lo stop al dispositivo di protezione: il 28 giugno o il 5 luglio, quando tutto il Paese sarà comunque in zona bianca. Questo è quanto emerso dalla riunione del Cts dopo le pressioni della Lega di Matteo Salvini e, più in generale, di tutto il centrodestra. Non è comunque ufficiale la data, visto e considerato che la questione passa al tavolo del governo. Nonostante questo non poteva mancare la contrarietà di Massimo Galli.

"Il risultato di questa operazione è far ritenere che la mascherina non serva più ma non è vero che non serve più", ha detto definendo la scelta "strumentale a piccoli vantaggi di ordine politico". Eppure per una volta anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si trova dalla parte degli alleati: "Togliere la mascherina è un segnale di ripartenza", per il turismo, ma anche per l’economia. "Significa - ha proseguito - dire che siamo pronti alla nuova normalità dopo la pandemia".

Lo stesso Salvini aveva portato il problema direttamente al presidente del Consiglio: "Uno dei primi impegni che ho chiesto al presidente Draghi è da settimana prossima togliere queste mascherine. Ultimo sforzo". Se il premier abbia ascoltato o meno l'appello del Carroccio è ancora da vedere. Gli esperti non hanno infatti rilevato eccessive differenze sul piano epidemiologico tra le due date, quella di giugno e quella di luglio: da qui la scelta di rimettere la decisione al governo.

