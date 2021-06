A1, incidente a Cadeo: due morti, coinvolti due tir e un'auto. Il video: inferno di fuoco, come si salvano due tedesche

22 giugno 2021 a

Un incidente terrificante nella mattinata di oggi, martedì 22 giugno, sull'autostrada A1 all'altezza di Cadeo, in direzione Bologna. tre i mezzi coinvolti: due camion, uno dei quali un'autocisterna che trasportava gpl, e un'auto. Dopo lo schianto, uno dei tir ha preso fuoco: impressionanti le immagini della colonna di fumo nero e fiamme che si è alzata sulla carreggiata. Il bilancio è di due morti. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni per permettere ai soccorsi di intervenire: sul posto 118, vigili del fuoco e Polstrada. A catena, traffico congestionato anche sulle tangenziali, via Emila e Caorsana.

Secondo quanto si è appreso, un autotreno avrebbe tamponato una cisterna in coda. L’impatto violento ha provocato un maxi incendio nel quale i due autisti sono deceduti. Coinvolta anche un’auto con a bordo due donne tedesche che però sono riuscite ad uscire dall’abitacolo e salvarsi prima che la loro automobile fosse avvolta dalle fiamme. Un salvataggio che ha del miracoloso, così come ha del miracoloso la loro prontezza e il loro sangue freddo. Sul posto, ben cinque mezzi per la distribuzione dell'acqua, necessari per domare le fiamme.

Sulla A1 Milano-Napoli tra Piacenza Sud e Fiorenzuola è stata stabilita la chiusura del tratto, in entrambe le direzioni. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 6 chilometri di coda in entrambe le direzioni. Si segnalano anche 3 chilometri di coda all'uscita obbligatoria di Fiorenzuola in direzione di Milano e 4 chilometri di coda all'uscita di Piacenza Sud in direzione di Bologna. Per chi viaggia in direzione di Bologna si consiglia di uscire a Piacenza Sud, percorrere la strada statale 9 Via Emilia con rientro a Fiorenzuola, percorso inverso per chi è diretto a Milano. A causa delle lunghe percorrenze, le autorità sconsigliano di percorrere la A22 del Brennero e la A4 Torino -Trieste.

