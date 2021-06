Luana D'Orazio, l'orditoio fermato 4 secondi dopo: il peggiore dei sospetti. "Basta omertà", lo sfogo della madre

25 giugno 2021 a

Qualcuno, 4 secondi dopo l'incidente dell'orditoio che ha risucchiato e ucciso Luana D'Orazio, ha arrestato manualmente la macchina. Qualcuno che era vicinissimo a lei ma che non ha raccontato nulla a Emma Marrazzo, la mamma dell'operaia di 22 anni morta straziata da un orditoio in fabbrica a Montemurlo il 3 maggio scorso. "Mi aspetto la verità anche dai suoi colleghi, basta con questa omertà", dice a La Repubblica.

In Procura a Prato sono arrivati dalla Germania i codici decifrati dalla Karl Meyer, la casa costruttrice dell'orditoio che ha stritolato e ucciso la ragazza, mamma di un bambino di 5 anni. Si tratta di una sorta di scatola nera che contiene la memoria interna della macchina. E' stata prelevata dai tecnici del dipartimento di prevenzione dell'Asl durante la perizia disposta dalla procura di Prato per chiarire le circostanze in cui la giovane è morta.

Proprio quei codici, secondo Andrea Rubini, il consulente della famiglia D'Orazio, aprirebbero un nuovo scenario: "Il macchinario girava non in funzione manuale ma in automatico in quel momento. E da quanto abbiamo appreso, i codici sugli ultimi movimenti del macchinario raccontano che dal momento in cui si è registrata l'anomalia, un rallentamento dei giri, quindi l'incidente di Luana, sono passati 4 secondi prima dell'arresto manuale. Quindi qualcuno era lì vicino. C'era forse un operaio o un'operaia e noi vorremmo saperlo. Sono passati quasi tre mesi".

Una versione che non trova conferme ufficiali per il momento. Quello che i primi riscontri del tecnico incaricato dal pm hanno già evidenziato è che ci fu una doppia manomissione all'orditoio della giovane: la realizzazione di un bypass elettrico che permetteva alla macchina di girare ad alta velocità con il cancello di protezione alzato e al pulsante di avvio che permetteva di mettere in moto l'orditoio anche in assenza del dispositivo di sicurezza abbassato. Come Luana sia stata risucchiata e straziata è ancora da chiarire.

