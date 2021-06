Denise Pipitone, "la pista francese". Scoop a Mattino 5, l'ultimo ribaltone: ecco dove la stanno cercando

24 giugno 2021 a

L'ultima pista che potrebbe aiutare a risolvere l'infinito mistero di Denise Pipitone arriva direttamente da Mattino 5, il programma di Federica Panicucci del mattino in onda su Canale 5. Una nuova pista dopo 17 anni di mistero e di risposte mancate sul mistero che avvolge il destino della piccola sparita da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004.

La pista, ora che l'indagine che punta verso l'ambito familiare è stata riaperta dalla Procura di Marsala, porta in Francia con una segnalazione arrivata nelle scorse settimane. "La pista indicata da Mariana è ancora in piedi. Si sta cercando di valutare il riscontro di cui abbiamo tanto parlato in queste settimane. Anche noi stessi stiamo facendo dei riscontri personali su questa vicenda", spiega l'inviata di Federica Panicucci.

E ancora: "Abbiamo incontrato Piera Maggio, che saluta il programma e mi ha detto: Hai visto che meraviglia la notizia del ritrovamento del piccolo Nicola?". Una vicenda, quella del Mugello, che ovviamente per il suo lieto fine dà una speranza a Piera Maggio, la madre di Denise che ostinatamente, da quasi vent'anni, cerca la verità e cerca soprattutto sua figlia.

Per onor di cronaca la pista francese era nata dalla segnalazione di Mariana, ragazza italiana adottata da piccolissima, che aveva conosciuto nel 2018 i suoi genitori naturali in Francia, in un campo rom di Parigi. Mariana disse di aver riconosciuto la donna nel video di Felice Grieco, la guardia giurata di Milano. Le immagini risalgono a sei settimane dopo il rapimento di Denise.

