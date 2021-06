La nuova religione che spopola sui social network: alla scoperta del Senso della felicità

25 giugno 2021 a

a

a

Chi osserva la rete e in particolare i social network, registra da settimane un’autentica escalation di post e di stories sia su Instagram sia su Facebook sul tema della felicità. E questo non solo in occasioni come il Blue Monday ovvero il giorno più triste dell’anno (il terzo lunedì di gennaio) o la recente Giornata Internazionale della Felicità (il 20 marzo). Nel contesto socio-economico e sanitario attuale, il fatto che la #felicità sia diventata un trend topic appare controintuitivo. Eppure, è così. Si potrebbe pensare, allora a un’operazione di viral marketing in preparazione dell’uscita di una serie, di un film o di un libro. Ma non è così. La ragione di tutto questo fermento è da ricercarsi ne Il Senso della felicità, progetto e ideologia che promettono a chi li segue di offrire un “metodo scientifico” per essere felici. Promessa altisonante per cui alcuni paragonano questa metodologia a una vera e propria religione laica.

Come essere felici seguendo il Senso della felicità.

Lanciato in occasione del Blue Monday 2021, il progetto divulga i risultati di uno studio trentennale secondo cui per essere felici esistono 6 aree della nostra vita a cui dare la priorità assoluta, poiché queste sono le 6 fonti della felicità. Secondo gli autori, si tratta di mobilità, aspetto fisico, ricchezza, notorietà, sessualità e spettacolarità da intendersi così:

• Mobilità è libertà di movimento e di viaggiare, di poter scegliere dove andare e quanto restarci, per scoprire la ricchezza del mondo, di paesi e culture diverse;

• Aspetto fisico significa aver cura del proprio corpo e della propria bellezza, è il piacere di piacersi e di piacere agli altri;

• Ricchezza non è il fine materialista a cui si potrebbe pensare, ma il mezzo per conquistare la propria libertà;

• Notorietà è la misura della propria efficacia, ovvero a quante vite si può contribuire con i propri messaggi;

• Sessualità è da intendersi come libertà di superare i vincoli con cui la società limitano la legittima ricerca del piacere dell’individuo, siano essi istituzioni come il matrimonio, convenzionali come la monogamia o di genere e orientamento;

• Spettacolarità significa valorizzare le proprie unicità e fare di queste una forma d’arte, l’essere inconfondibilmente sé stessi, che è poi uno dei più nobili scopi della vita;

Ogni punto è naturalmente approfondito sul sito www.sensodellafelicita.it che rappresenta il fulcro del progetto.

Una ideologia dirompente, rivoluzionaria, anti-convenzionale che in poche settimane ha colpito oltre 40.000 italiani che hanno scelto di seguire Il Senso della Felicità con Facebook e Instagram. Mentre, su Youtube i due video – La verità sulla felicità e Sei passi per la felicità – che compongono il manifesto idologico hanno superato complessivamente le 400.000 visualizzazioni.

Le influencer che hanno scelto di seguire e diffondere il Senso della Felicità

Nonostante il paragone con una religione, il Senso della felicità non ha – al momento – una sua chiesa. Ha, invece, un notevole numero di apostoli: praticamente chiunque, e sono migliaia ogni settimana soprattutto su Facebook, condivida i suoi contenuti. Tra loro spiccano alcuni volti noti del web: vere e proprie influencer con migliaia e migliaia di followers.

Abbastanza immaginabile che un modello di pensiero che legittima quello che possiamo immaginare sia lo stile di vita di una influencer e incoraggia il viaggiare, il prendersi cura della propria bellezza, la ricerca di attività remunerative, la corsa verso la popolarità, il susseguirsi di flirt e la manifestazione del sano esibizionismo incontri il favore di chi già vive in questo modo. A questi si aggiunge, naturalmente, chiunque vorrebbe vivere così. La previsione è, quindi, che man mano il Senso della felicità sarà scoperto, sempre più adepti sceglieranno di seguirlo.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.