Lago di Garda, la foto dei bagordi dei tedeschi poco prima di falciare e uccidere la coppia italiana

Le abbiamo viste tutti le immagini dei due tedeschi arrivati al porto, sul lago di Garda, dopo aver falciato, travolto e ucciso una coppia italiana. Uno di loro, sbronzo marcio, non sta in piedi e cade addirittura in acqua. I due manager, dopo l'omicidio, hanno preso la loro Porsche e sono tornati a Monaco.

Ciò che non avevamo ancora visto, al contrario, è quanto accaduto poco prima che uccidessero due persone. A mostrarcelo, ora, è la Bild. Il cui titolo non lascia margine alle ambiguità: Nach diesem champagner rasten sie swei menschen tot. Traduzione: Dopo questo champagne hanno ammazzato due persone.

Già, perché la Bild pubblica una foto dei due che il 19 giugno hanno provocato la morte di Umberto Garzarella, 37 anni, e di Greta Nardotti, 25 anni, travolti nelle acque del golfo di Salò. Ed eccoli i due 52enni, a bordo del motoscafo e intenti a stappare e bere champagne. Una foto scattata prima della tragedia. Uno scatto che mostra i bagordi con cui sono arrivati ad essere così ubriachi, si suppone, da travolgere e uccidere delle persone, per poi, uno di loro, cadere in acqua al porto.

Per inciso, uno dei due tedeschi ha poi accettato l'alcoltest, risultato negativo. All'altro, invece, è stato incredibilmente permesso di non sottoporsi all'esame. Durissima, però, la Bild: "Una bottiglia di spumante, una gita in motoscafo: questi due tedeschi volevano godersi La Dolce Vita in Italia. Ma alla fine del viaggio degli uomini c'erano due morti". Una foto, quella scattata sulla lussuosa imbarcazione, che fa montare la rabbia.

