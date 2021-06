Laura Ziliani, ex vigilessa svanita nel nulla a maggio. Drammatica svolta, indagate due figlie

30 giugno 2021 a

Due delle tre figlie di Laura Ziliani, scomparsa l'8 maggio 2021 a Temù, sono state iscritte dalla Procura di Brescia nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio. La 55enne ex vigilessa era uscita di casa per una passeggiata in montagna nei sentieri della Vallemonica. La donna, ora dipendente comunale a Roncadella, non ha tuttavia mai fatto ritorno dall'escursione. Le dinamiche della sparizione avevano inizialmente fatto pensare a un tragico incidente, proprio su quei sentieri che la 55enne calcava sin da bambina. Ora invece, gli inquirenti temono che Ziliani possa essere stata uccisa.

Le indagini dei Carabinieri, coordinate dal pm Caty Bressanelli, si concentrano nella cerchia dei familiari. L'obiettivo è quello di ricostruire un possibile movente, ma prima di tutto va trovato il corpo della vittima. L'unico elemento in mano agli investigatori è una scarpa da trekking rinvenuta sul greto del torrente Fiumeclo. Secondo quanto lascia trapelare il Corriere della Sera, mancherebbe all'appello un orologio gps, che Laura Ziliani utilizzava sempre durante le sue escursioni. Desta sospetto il fatto che la 55enne abbia lasciato il proprio telefono cellulare nel garage della sua abitazione di vicolo Ballardini in una località adiacente a Tamù.

Erano state poi proprio le figlie a denunciare la scomparsa della donna, preoccupate del mancato rientro a casa di Laura, che aveva fissato per la tarda mattinata un appuntamento con una di loro. Sono ancora pochi gli elementi in mano agli inquirenti: un escursionista dice di averla incrociata lungo il percorso, dopodiché il nulla. Gli investigatori si sono poi insospettiti per le diverse versioni del racconto della figlia maggiore e di quella più piccola, iscrivendo entrambi nel registro degli indagati. La terza figlia, quella non indagata, è affetta da una grave forma di autismo. L'abitazione Ziliani è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti della scientifica.

