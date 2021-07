Chiara Gualzetti, le ultime parole alla mamma: "Deve farmi una sorpresa, torno tra 10 minuti". Poi l'esecuzione a tradimento

02 luglio 2021 a

"Mi deve fare una sorpresa, torno tra 10 minuti": queste le parole che la 16enne bolognese Chiara Gualzetti avrebbe detto alla mamma prima di allontanarsi col ragazzo che l'avrebbe uccisa poco dopo. Il piano del killer era partito già il giorno prima dell'omicidio con un messaggio inviato alla ragazza: "Ci vediamo domani, passo alle 9 e 30". E puntuale il giorno dopo si era presentato alla porta di Chiara. E lei era felice, visto che quello era il ragazzo di cui si era infatuata.

Le telecamere di casa Gualzetti hanno ripreso il momento dell'incontro tra i due adolescenti, durante il quale Chiara va incontro al suo assassino e lo abbraccia. In quel momento, però, lui già aveva intenzione di ucciderla: "Avevo provato l’impulso di ucciderla due giorni prima, ma ho desistito perché c’erano altri. Ho fatto fatica a trattenermi, ma poi ho promesso al Demone di agire sperando mi lasciasse in pace un po'". Il riferimento è a una forza demoniaca che lo tormenterebbe dall'età di 12 anni. "Dovevo uccidere qualcuno per poter stare meglio, era l’unico modo per trovare la pace", ha confessato al pm.

Da brividi anche la dinamica dell'assassinio: lui l'avrebbe fatta girare dicendo di avere "un regalo" per lei, ma proprio in quel momento, forse per il caldo, lei si sarebbe sentita male e si sarebbe chinata per vomitare. A quel punto lui l'avrebbe accoltellata, colpendola al collo e al petto. Per poi finirla a calci. "Sarà durato 20 minuti, mi sono fatto male all’alluce", ha detto il ragazzo.

