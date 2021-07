Chiara Gualzetti, il video degli ultimi istanti di vita: dalle effusioni innocenti, all'omicidio feroce

03 luglio 2021 a

È impossibile rimanere indifferenti alla morte di Chiara Gualzetti, uccisa a Monteveglio (provincia di Bologna) da un amico che ha poi confessato l’omicidio. La ragazzina era al settimo cielo per essere uscita finalmente con il ragazzo per il quale aveva una cotta da tempo: Quarto Grado ha mostrato le immagini degli ultimi momenti di vita della sedicenne, riprese dalle telecamere di videosorveglianza della sua casa.

Si vede Chiara in compagnia dell’amico: i due restano per un po’ nelle vicinanze dell’abitazione e si scambiano qualche abbraccio, qualche effusione innocente. Nulla lascia presagire l’imminente atto omicida: lui indossa una maglia rossa e dei bermuda scuri e ha con sé uno zainetto, dove evidentemente era nascosta l’arma del delitto usata poco dopo. Dopo un abbraccio, lei corre verso casa per avvisare i genitori che si allontanerà per una decina di minuti: purtroppo non farà più ritorno.

Quanto accaduto nel boschetto è storia triste e nota. Secondo l’avvocato Giovanni Annunziata, che assiste la famiglia di Chiara, “c’è la premeditazione che è un elemento da non sottovalutare, è una condotta che definirla disumana è poco, è un atto di ferocia pianificato e concepito prima, studiato e sviluppato in tutte le sue dinamiche. Non c’è follia, dalla ricostruzione degli eventi una persona che ha la lucidità di cancellare le chat, tornare a casa e rispondere al cellulare come se nulla fosse accaduto è poco compatibile con la follia”.

