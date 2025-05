Conclave, il cardinale Kikuchi: "Forse un peso lo hanno i soldi"

Uno di loro, il cardinale indonesiano, Ignatus Suharyo Hardjoatmojo , ha però rilasciato una battuta sui lavori delle Congregazioni generali: "Gli incontri stanno andando bene - ha raccontato - Quanto resteremo nella Sistina? Credo 2-3 giorni". E c'è anche chi si sbilancia: "Percentualmente gli europei sono maggioranza, se fossero uniti sarebbero i più forti, ma non sembra così. Gli europei non sono così uniti. Invece noi asiatici molto probabilmente saremo più compatti per sostenere uno o due candidati. Chi? Vedremo il primo scrutinio, e vedremo quale nome apparirà come candidato di punta, e sono sicuro che uno di loro verrà dall'Asia: e poi avremo qualche discussione domani notte. La politica è coinvolta nel Conclave? No, non penso. Ma forse i soldi, probabilmente", si lascia andare il cardinale Tarcisius Isao Kikuchi , arcivescovo di Tokyo e presidente di Caritas internazionale, intervistato da Repubblica.

D'altronde, ha spiegato Fabio Ciciliano al termine della riunione del Comitato operativo della Protezione civile, "se il Conclave dovesse eleggere il Papa rapidamente ci sarebbe per il nuovo Pontefice da fare l'Angelus. Se invece non dovesse succedere la 'sede vacante' non consente di fare l'Angelus. Quindi sarà un evento che non attirerà molte persone. È uno degli elementi di criticità".