Josè Tolentino, il cardinale-poeta che ama le suore "queer"

Va bene che la Madonna a Fatima ci ha assicurato che in Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede. Proprio per questo motivo i cattolici lusitani hanno il dovere di difenderne fedelmente il contenuto. Anche quelli, come il 59enne cardinale José Tolentino Calaça de Mendonça, nati sulla lontana isola di Madeira e cresciuti in Angola. Dicono che più viene preso di mira dai tradizionalisti, più crescono le sue probabilità di ottenere consensi all’interno del Sacro Collegio.

In realtà, prima di essere nominato nel 2022 prefetto del dicastero per la Cultura e l’Educazione da Papa Francesco, nel 2011 era stato scelto come consulente del Pontificio istituto della Cultura da Papa Benedetto XVI, che gli aveva aperto la strada. Poi nel 2018, dopo avergli fatto predicare gli Esercizi spirituali alla Curia, Papa Francesco lo aveva ringraziato per «averci ricordato che la Chiesa non è una gabbia per lo spirito Santo, che lo Spirito vola e opera anche all’esterno». La Chiesa in uscita, dunque, ma in quale direzione? La missione è ad gentes, quindi rivolta verso tutti.