Generale Figliuolo, le inquietanti parole su Variante Delta e vaccino: "Cosa ci riserverà il futuro"

05 luglio 2021 a

a

a

Qualche dubbio sul futuro, inutile nascondercelo, resta. Si parla ovviamente di coronavirus, della variante Delta, che ora in Italia preoccupa un poco di più e per la ripresa dei contagi e per il fatto che la campagna vaccinale sta incontrando qualche difficoltà per la carenza di dosi e per la resistenza di alcuni italiani a sottoporsi al siero.

Video su questo argomento Variante Delta, lo studio che terrorizza. No-vax a scuola, ecco le cifre. Quanto inquina la Cina? Su LiberoTg

Della situazione, intervistato dal Corriere della Sera, ne parla il generale Francesco Paolo Figliuolo, il quale di fatto rifila una stoccata alle regioni affermando che le dosi di vaccino necessarie per procedere spediti ci sono. E lo stesso generale in un qualche misura conferma le prospettive incerte di questa pandemia, che non è ancora finita.

Video su questo argomento Il vaccino? "Agli immigrati regolari e non": l'appello della Bellanova a Figliuolo

Quando gli chiedono se crede che dovremo vaccinarci annualmente, come per l'influenza, senza troppi infingimenti Figliuolo risponde: "Non è facile prevedere cosa ci riserverà il futuro. Vaccinarsi resterà il fattore chiave per andare verso una nuova normalità - premette -. In ogni caso siamo preparati per affrontare un eventuale richiamo, ove la comunità scientifica lo ritenesse necessario. In tal caso, l'organizzazione dovrà evolvere verso un sistema sempre più capillare, con al centro i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i farmacisti di fiducia", conclude Figliuolo. Insomma, che ne sarà di noi, ancora non è chiaro quasi a nessuno.

"Voglio essere libero di farlo". E giù botte: De Luca a valanga contro il generale Figliuolo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.