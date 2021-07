Viviana Parisi e Gioele, un anno dopo non sono ancora stati seppelliti: ecco cosa c'è dietro, drammatici dubbi sulla loro morte

05 luglio 2021 a

Vi ricordate Viviana Parisi e il piccolo Gioele Mondello? Sono passati 11 mesi dal giorno in cui sparirono, poi furono ritrovati nei boschi di Caronia, nel Messinese. Morti, entrambi. Una vicenda che risale allo scorso agosto e che ha occupato le cronache a lungo, incessantemente.

Ora si torna a parlare di loro, della madre e del figlio morti in circostanze ancora non del tutto chiare, perché a distanza di quasi un anno non sono ancora stati seppelliti. La denuncia arriva dai legali della famiglia della donna, che fanno sapere come la mancata sepoltura sia dovuta al fatto che non è ancora stata depositata la consulenza sulle cause della morte.

Daniele Mondello, il marito di Viviana e papà di Gioele, spiega: "Stiamo ancora aspettando che la procura si pronunci, spero solo che tutto questo tempo serva per far luce su ciò che è successo". In questi lunghissimi undici mesi il dj non si è mai rassegnato, continua a cercare la verità sul loro conto. E si spera che l'analisi del deposito delle risultanze autoptiche farà finalmente chiarezza su cosa sia realmente accaduto a Viviana e al suo bambino, ritrovati nelle campagne di Caronia dopo che il 3 luglio del 2020 si erano allontanati da casa.

La famiglia e i consulenti di parte, insieme ai legali respingono con forza la tesi dell’omicidio suicidio, comunque tutt'ora ritenuta la più probabile. Al di là dei misteri su quanto accaduto in quei giorni, chi ha seguito la vicenda ricorderà le aspre polemiche per i ritardi nelle ricerche nei giorni successivi alla scomparsa di Viviana e Gioele.

Tant'è, la procura aveva nominato un team di consulenti formata da medici, ingegneri, antropologi e psicologi per chiarire la dinamica del decesso di entrambi: "Era stato chiesto un termine di 90 giorni per una consulenza e ne sono passati 330", tuona l'avvocato Antonio Cozza, chiedendo a gran voce "la possibilità di celebrare un funerale" per la famiglia di Viviana.

