Clara Pinto, muore a 35 anni dopo il parto: poco prima una terrificante videochiamata, il grave sospetto

Un dramma orribile, quello di Clara Pinto: a 35 anni, è morta per arresto cardiaco nell'ospedale di Nola. Poche ore prima, al mattino, intorno alle 7 Clara aveva partorito il suo primo figlio, Mattia. Era di Poggiomarino, provincia di Napoli. E ora ci si chiede se la morte della ragazza, che al momento dell'arrivo in ospedale non aveva alcun disturbo, sia da attribuire a qualcosa che le è accaduto durante il ricovero nella struttura. I carabinieri, così come riporta Il Messaggero, hanno già provveduto al sequestro della cartella clinica e della salma, che sarà sottoposta ad autopsia al policlinico di Napoli.

Il parto sembrava non aver lasciato alcuna complicazione, al punto che parenti e amici avevano già ricevuto la foto di Clara che stringeva il suo neonato. Poche ore dopo, però, le sue condizioni sono precipitate. La ragazza fa sapere che non sta bene, al telefono con i parenti attribuisce il suo malessere alla stanchezza. Ma poco dopo, in una videochiamata, fatica anche a tenere il figlio in braccio.

Dunque spiega di avere un forte dolore alla parte superiore dello stomaco e alle 17.31 spedisce l'ultimo messaggio alla cugina: "Sono distrutta". Poi l'attacco cardiaco: i tentativi di salvarla si sono rivelati inutili. Una morte che ha sconvolto l'intera Poggiomarino. Clara lascia il marito, Lorenzo, con cui si era sposata nel 2019, e il piccolo Mattia, nato soltanto da poche ore.

In molti, sul web, chiedono giustizia, chiedono di fare chiarezza su questa vicenda. "Non se ne può più di questo susseguirsi di notizie, di persone giovani che muoiono, poi una mamma con una piccola creatura lasciano senza fiato", scrive Rosa. Quindi le parole di Marica: "Sono davvero addolorata ! Non ho avuto il piacere di conoscerla, ma mi strazia il cuore! Che Dio possa dare la forza al marito, alla mamma. Ma soprattutto al piccolo, che avrà bisogno di tanto amore, quello che la sua mamma gli potrà dare solo proteggendolo dal paradiso". Una morte, quella di Clara, che sconvolge.

