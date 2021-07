Una tarantola sudamericana al supermercato, terrore a Roma: come ci è arrivata, che rischi si corrono

06 luglio 2021 a

Una tarantola sudamericana, dalla foresta tropicale, si è trovata, dopo un volo transoceanico in un supermercato di Roma nel quartiere di San Giovanni. Dal vistoso addome di color arancione e con otto zampe azzurre coperte di peli, è stato visto passeggiare nell'area scarico merci di un supermercato in zona Piazza Zama. Subito allertato il Direttore zoologico del Bioparco di Roma. Sono così arrivati al supermercato i guardiani del rettilario, che hanno catturato l'insetto, per poi ricollocarlo nello zoo che si trova all'interno di Villa Borghese.

Il ragno sudamericano faceva parte di un carico di frutta esotica, spedito dal Centro America per finire sulle tavole romane. Non è particolarmente pericoloso, anche se i ragni di quella razza sono muniti di appendici in grado di mordere e, nella maggior parte delle specie, di inoculare sostanze tossiche, alla stregua dei calabroni. Gli zoologi chiamati al supermercato hanno fatto entrare l'animale, visibilmente provato e disidratato, in un contenitore a prova di fuga, per portalo poi al Bioparco.

"Questa è la stagione dei ragni anche in campagna: la raccomandazione del Bioparco di Roma è di prestare attenzione a dove mettere le mani fra sassi e cespugli, per non correre il rischio di farsi mordere dalla vedova nera dalle tredici macchie rosse, dal ragno vespa o dal ragno violino, tutti potenzialmente pericolosi, ma che non vanno uccisi, perché indispensabili per l'equilibrio degli eco", scrive il Tempo. E così dopo il topo, ripreso in un video diventato virale sui social, sorpreso nel bancone della gastronomia di un supermercato del quartiere Prati, ecco spuntare anche la tarantola sudamericana, ma stavolta a San Giovanni nel quadrante sud della capitale.

