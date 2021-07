Papa Francesco "come Wojtyla", stoico dopo l'operazione. Rumors: così domenica 11 luglio stupirà il mondo

06 luglio 2021 a

a

a

Papa Francesco domenica 11 luglio a mezzogiorno leggerà molto probabilmente l'Angelus dal Gemelli, affacciato dalla finestra del decimo piano. Non è la prima volta che succede una cosa del genere. Fu Papa Wojtyla a inaugurare questa possibilità. A causa delle sue numerose degenze iniziate con l'attentato del 1981, egli si vide costretto a recitare la preghiera mariana dall'ospedale. "Nel piazzale del policlinico si radunavano i fedeli, un po' come avviene a San Pietro, mentre la voce del pontefice polacco veniva diffusa da altoparlanti installati in diversi punti dell'edificio", ricorda il Messaggero.

"Ecco chi incassa 25mila euro al mese". Terremoto in Vaticano, il Papa tagli gli stipendi? Vendetta dei dipendenti: la rivelazione

Oltre ad ospitare l'appuntamento domenicale l'appartamento nel quale si trova Bergoglio è destinato a trasformarsi anche nella "stanza dei bottoni", man mano che il pontefice migliorerà. Non è difficile, quindi, che nei prossimi giorni il Sostituto alla Segreteria di Stato, l'arcivescovo Pena Parra si presenti al decimo piano con una cartellina gonfia di documenti sotto il braccio per essere vistati.

"Stenosi diverticolare del colon". Il Papa operato per lunghe ore al Gemelli. Ma pensa già al prossimo viaggio

Secondo il Codice di Diritto Canonico. Il canone 331 recita che spetta al Papa, ance se momentaneamente assente dal Vaticano, continuare ad avere "la potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa", escludendo qualsiasi delega o l'attivazione di figure speciali, come il Cardinale Camerlengo che "interviene solo quando la Sede romana è vacante o totalmente impedita". Attualmente il ruolo di Camerlengo è ricoperto dal cardinale americano Kevin Farrell, a capo del dicastero dei Laici e della Famiglia. Quando entra in funzione questa figura con la Sede Vacante dispone di osservare "le leggi speciali emanate per tali circostanze". Per "sede vacante si intende il periodo che si apre con la morte del Papa e si conclude con l'elezione del successore attraverso un conclave. Lo stabilisce la costituzione Universi Dominici gregis", conclude il Messaggero.

Video su questo argomento “Preghiamo per le 317 ragazze rapite in Nigeria”. Il richiamo del Papa all'Angelus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.