Denise Pipitone, "non sono un mostro": Ghaleb sotto torchio sei ore, la verità dopo un mare di menzogne?

Gaspare Ghaleb è l’ex fidanzato di Jessica puliti, la figlia di Anna Corona processata e poi assolta per concorso nel sequestro di Denise Pipitone, la bambina sparita a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. All’epoca dei fatti, Gaspare aveva soltanto diciotto anni: il suo ruolo nella vicenda è sempre stato piuttosto oscuro e controverso. Tanto è vero che negli scorsi giorni è stato ascoltato per ben sei ore dalla Procura di Marsala, che ha riaperto le indagini sul caso.

“Starà raccontando la sua verità, i giudici di primo e secondo grado non gli hanno creduto - ha scritto Milo Infante sul suo profilo Facebook, dando la notizia dell’interrogatorio - vedremo se la procura prende atto per l’ennesima volta delle sue menzogne oppure se deciderà di procedere diversamente”. Dopo anni di silenzio, Gaspare è uscito allo scoperto con alcune dichiarazioni rese a Quarto Grado, la trasmissione di Rete4 condotta da Gianluigi Nuzzi: “Mi stanno facendo passare per un mostro. Io con la sparizione di Denise non c’entro nulla. Ho aiutato la polizia, mi sono prestato a fare delle domande dirette a Jessica in commissariato”.

Nel frattempo Piera Maggio ha affidato i suoi pensieri a un post su Facebook: “Cattiveria e poca sensibilità ho letto in questi giorni, allucinante. Spesso ci si dimentica del vero male, tanto che molti hanno imparato a convincerci e farlo diventare qualcosa di normale. Ci sono azioni che meritano una ferma condanna e non potranno mai essere giustificate. Ditemi se coloro che hanno agito da mostri devono rimanere liberi”.

