Ufo in Italia, tre avvistamenti: filtra il documento top-secret, gli alieni tra noi?

11 luglio 2021 a

a

a

Nel solo mese di maggio due avvistamenti Ufo sono stati registrati dall’Aeronautica Militare. Entrambi avvenuti il 6 maggio: il primo a Firenze, dove sono stati segnalati da un cittadino “numerosi” oggetti “leggermente ovali” e luminosi; il secondo invece a Caltanissetta, dove è stato avvistato un “oggetto sferico” dalla “luce bianca” volare in direzione sud.

Video su questo argomento Ufo, pubblicato il rapporto segreto del Pentagono dalla Casa Bianca

“Sulla base dei dati raccolti presso gli enti preposti della forza armata - viene precisato nel registro del Reparto generale sicurezza dello Stato maggiore - gli eventi non sono stati associati ad attività di volo o di radiosonaggio e sono stati catalogati come oggetti volanti non identificati”. Tuttavia si sottolinea che gli avvistamenti presentano “forti analogie con il noto effetto starlink” che ha interessato i cieli dell’intero territorio nazionale nella prima settimana di maggio.

Gli alieni ci osservano? La prova in questo studio americano: ecco i 29 pianeti "abitati" da cui ci spiano

Negli ultimi due anni sono state raccolte undici segnalazioni, tre nel 2021: oltre alle due del 6 maggio scorso, il 14 gennaio a Bernareggio era stato avvistato un “oggetto bianco e nero” di forma “irregolare obliqua” che si muoveva “in direzione sud est”.

Video su questo argomento Ufo, finalmente pubblico il documento del Pentagono. Variante Delta, che cosa sappiamo fin ora, su Liberotg

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.