Variante Delta, incubo dopo i festeggiamenti: "Contagi quadruplicati entro fine mese", il report di Sileri

Sono in allarme i virologi per i festeggiamenti nelle piazze italiane per la vittoria degli Azzurri agli Europei. Il problema infatti è la diffusione della variante Delta del coronavirus. "E' bellissimo vedere le piazza piene però è chiaro che nelle prossime due settimane si osserverà un numero crescente di contagi come si è osservato in altri Paesi europei", ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ospite di 24 Mattina su Radio24. "Io credo che la variante Delta diventerà prevalente e accadrà, purtroppo, molto prima. Temo per fine mese 3-4 volte i contagi che si sono oggi".

In ogni caso, ha sottolineato Sileri, "al momento non vedo, con i numeri attuali, la necessità di un ritorno di alcune Regioni in zona gialla. Ad oggi non c'è questo rischio ma vediamo cosa accade nelle prossime settimane". "Quindi ha aggiunto: "Abbiamo numeri bassi e non vedo al momento neanche il ritorno di restrizioni".

Anche Massimo Andreoni, primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, ha affermato che "la vittoria degli Europei è un evento fantastico ma è certo che quello che si è visto nelle piazze con i festeggiamenti è l’apoteosi della trasmissione del virus. La cosa migliore per aumentare la sua trasmissibilità". E ha quindi ricordato Andreoni: "C'è una realtà epidemiologica con cui dobbiamo fare i conti. L’aumento dei contagi e i rischi della variante Delta sono sotto gli occhi di tutti. Ci sono focolai anche in Italia e tutto lascia intendere che questa variante stia diventando dominate con grande velocità".

Ancora più pessimista Andrea Crisanti: "La variante Delta è a un passo dal diventare resistente ai vaccini quindi meno si trasmette e meglio è. Penso che bisognerebbe combinare la campagna vaccinale e allo stesso tempo rafforzare la nostra capacità di tracciamento", ha detto il direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, ospite di Agorà Estate su Rai Tre.

