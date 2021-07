Variante Delta, disdette a raffica: italiani terrorizzati dal contagio. L'inquietante caso di Mykonos in Grecia

17 luglio 2021 a

La variante Delta si abbatte sulle vacanze. In Italia ma non solo. Secondo Fiavet, la Federazione italiana associazioni imprese viaggio e turismo, nell'ultima settimana si è registrato un calo del 50% delle richieste di prenotazione sia per l'estero che per l'Italia. "L'avviso diramato dalla Farnesina sui rischi dei viaggi all'estero ha ingenerato subito grande preoccupazione e ha provocato un forte rallentamento nelle richieste questa settimana", spiega Ivana Jelinic, presidente nazionale Fiavet. ("Tenendo conto che in questi giorni gli italiani stanno decidendo la partenza delle prossime 3-4 settimane - dice Jelinic - gia' abbiamo visto negli ultimi giorni un crollo della domanda e le persone hanno deciso di non confermare e di aspettare. Stiamo parlando, rispetto alla settimana precedente, quindi fino a lunedi' 12 luglio, gia' di un 50% di richieste in meno di prenotazioni sia per l'Italia che per l'estero. Questo coadiuvato da un insorgere di domande di annullamento perche' qualcuno, colto dai timori, ha preferito addirittura cancellare, e si tratta di cancellazioni anche per le settimane centrali di agosto", rivela a Repubblica.

Secondo la presidente Fiavet, "l'elemento che inizia a preoccupare e che desta grande preoccupazione sono proprio le cancellazioni: da un lato per via di quello che sta succedendo all'estero, dall'altro perché le ipotesi di far diventare alcune Regioni gialle e il fatto che si stia alzando l'allerta sta spaventando le persone che preferiscono rinunciare alle vacanze. Questa si conferma essere un'estate last minute, in cui in base alla situazione si decide. Per chi non e' gia' partito e non ha una partenza imminente nei prossimi giorni - osserva Jelinic - questo e' il momento di decidere. Non ci sono piu' le prenotazioni anticipate come succedeva in passato, ci si riduce all'ultimo minuto", ribadisce.

Le destinazioni più gettonate, spiega, "sono Grecia, Spagna, Croazia e Malta. I turisti itlaiani all'estero dovranno rivolgersi rigorosamente ai professionisti e a sottoscrivere le assicurazion. Oggi el 90% dei casi il cliente la polizza assicurativa facoltativa l'acquista anche perche' siamo in alta stagione". Secondo l'analisi svolta da Coldiretti su dati istat, il numero dei connazionali che ha scelto una vacanza oltreconfine nell'estate in corso non arrriva al milione e mezzo. "Scegliere di rimanere all'interno dei confini nazionali non è solo una scelta prudente ma - conclude la Coldiretti - anche un importante contributo al sostegno dell'economia e dell'occupazione nazionale in un settore, come quello turistico duramente, colpito dalla pandemia Covid".

