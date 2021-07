Val di Susa, strada bloccata dai No-Tav? Il camionista impazzisce: "Vi ammazzo", finisce in disgrazia

18 luglio 2021 a

Altissima tensione in Val di Susa. Già, perché un camionista si è imbattuto in un blocco stradale dei No-Tav, che continuano a funestare quell'area. E così, messo di fronte all'impossibilità di lavorare, l'autista ha giustamente sbroccato.

Da par loro, gli attivisti No-Tav denunciano che l'autista avrebbe "cercato di forzare lo sbarramento accelerando, rischiando così di travolgere i ragazzi e le ragazze".

Circola anche un video, pubblicato dai NoTav sulla propria pagina di riferimento su Faceook. E nelle immagini si vede il camionista andare fuori di testa: scende dal suo mezzo, aggredisce i dimostranti, urla, spinge.

"Siete voi il problema: vi mettete in mezzo alla strada mentre io devo entrare. So già chi siete voi: siete delle m***", urla al limite della sopportazione. E ancora: "Sono in piedi dalle quattro e mezzo".

Nelle immagini, si vede poi il camionista aprire uno dei cancelli del quartiere. E così i No-Tav, sempre sui loro profili social, lo attaccano: "Il camionista in questione pare essere un affezionato del Tav, lavora per una ditta che oltre a lavorare a San Didero lavora anche al cantiere di Chiomonte dove sposta materiali". Come se fosse una colpa...

