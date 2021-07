Cortina, da Franz Kraler un nuovo corner Celine firmato Hedi Slimane

19 luglio 2021 a

Il marchio francese Celine inaugura il suo primo corner a Cortina, all’interno del negozio Franz Kraler. Un angolo che svela la profonda rivoluzione di Celine, operata dallo stilista Hedi Slimane, che gioca con legno, vetro, specchi, metalli e pietra lavica romana. “Sono molto orgogliosa di questo nuovo Corner” afferma Daniela Kraler, “un altro importante tassello si aggiunge a quel mosaico del lusso che rappresenta il multibrand store di Corso Italia 119/127 a Cortina d’Ampezzo. Noi abbiamo continuato a investire nel territorio, anche sotto i peggiori auspici. A Dicembre, in Corso Italia abbiamo aperto il primo monomarca Louis Vuitton delle Alpi. Abbiamo deciso di sbarcare anche a Bolzano con una boutique multimarca “cittadina” e, sempre in Corso Italia abbiamo realizzato il nuovo spazio dedicato a Loro Piana proprio tra Valentino e il nuovo Celine.”



«Il fatto che maison internazionali, nonostante il momento storico, abbiano voluto andare avanti con vari progetti, dalle boutique monomarca ai nuovi corner dedicati all’interno dei nostri store, mi ha fatto capire che siamo in tanti a credere nel territorio».

Del resto la “regina delle Dolomiti”, protagonista delle Olimpiadi invernali 2026, che ospiterà in tandem con Milano, è da sempre meta di visitatori da tutto il mondo: appassionati di sci e estimatori della montagna.



