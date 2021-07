Anagni, sciame di vespe killer attacca e uccide un 52enne: come lo hanno trovato sul tetto di casa

19 luglio 2021 a

Punto da una vespa va in shock anafilattico e muore: protagonista di questa brutta storia è Alberto Fontana, 52enne di Anagni in provincia di Frosinone. L'uomo stava sistemando un pannello fotovoltaico sul tetto, quando è stato attaccato da uno sciame di vespe, che lo hanno punto e non gli hanno lasciato scampo. Il 52enne, resosi conto della gravità della situazione, ha subito avvertito i familiari.

Poco dopo il segnale d'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, un'automedica del 118 e un'ambulanza. A causa dello shock anafilattico i soccorritori hanno dovuto utilizzare il defibrillatore, ma dopo circa un'ora il cuore di Alberto Fontana ha smesso di battere. Per lui non c'è stato nulla da fare: è morto per un arresto cardiocircolatorio causato proprio dallo shock anafilattico provocato dal veleno dell'insetto. Lascia la moglie e due figli.

Il fatto riporta alla luce un episodio simile che costò la vita ad Anna Maria Ascenzi, moglie dell'ex consigliere comunale Mario Di Giulio. Anche la donna, nel 2018, fu punta da una vespa e il conseguente shock anafilattico la portò alla morte. All'epoca la tragedia aveva spinto i cittadini a organizzare una grande manifestazione per chiedere il miglioramento dell'offerta sanitaria in zona, proprio per evitare che in futuro si ripetessero casi simili.

