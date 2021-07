Green pass e zone, le proposte delle Regioni al governo: ecco tutte le nuove limitazioni per fermare il Covid

20 luglio 2021 a

Le Regioni hanno fatto il punto sulle nuove restrizioni per frenare il coronavirus. Al governo la Conferenza delle Regioni ha deciso di mettere sul tavolo il green pass obbligatorio per entrare nei ristoranti solo dalla zona gialla, garantendo l'ingresso "libero" in zona bianca. L'obbligo dell'uso del patentino sanitario dovrà dunque esserci per accedere a discoteche e grandi eventi. Altre ipotesi sono giunte sul fronte "colori". Le Regioni hanno chiesto di ridurre il numero delle zone, da 4 a 3. E ancora, riguardo all'assegnazione dei profili di rischio, flessibilità nella valutazione dei parametri nelle piccole Regioni, fissare a 150 tamponi ogni centomila abitanti il numero minimo di test da effettuare ogni giorno, considerare il numero dei vaccinati nelle Regioni. Tra gli auspici quello di non scendere al di sotto della soglia del 15% e 20% di occupazione massima dei posti letto - rispettivamente in terapia intensiva e nei reparti ordinari - per restare in zona bianca.

Sul nodo scuola e ritorno sui banchi, i governatori chiedono di superare la didattica a distanza prevedendo "una forte raccomandazione alla vaccinazione per il personale scolastico e universitario, sia docente che tecnico-amministrativo". E se si crea un focolaio "prevedere la prosecuzione dell’attività scolastica e universitaria in presenza per i soli soggetti in possesso della certificazione verde".

Intanto il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha chiesto di riunire nuovamente la Commissione Salute delle Regioni domani alle 9 e precederà la Conferenza Unificata e la Stato-Regioni per dare vita a un nuovo decreto. Tra le possibilità anche il prolungamento di altri tre mesi dello stato di emergenza.

