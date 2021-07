Fials, il webinar: donne ai vertici della Sanità, come colmare il divario esistente

22 luglio 2021 a

Il Coordinamento Donne FIALS è felice di presentare il webinar “Donne ai vertici in sanità, come colmare il divario esistente”, che si terrà lunedì 26 alle 10.30. Un incontro importante e aperto a tutti, pensato in anni in cui parole come “inclusione” e “parità” sono al centro del dibattito. Fials, come d’abitudine, ha scelto di non limitarsi agli slogan e dopo la nascita del Coordinamento Donne, presieduto da Elena Marrazzi, ha elaborato un documento che fotografa la reale situazione del lavoro femminile in ambito sanitario, con l’obiettivo di discuterne con tutti gli stakeholder interessati e proporre soluzioni condivise.

La presenza femminile nelle posizioni gerarchiche, il pari riconoscimento salariale, le pari opportunità di lavoro e carriera sono un obiettivo concreto e percorribile. Da dove partire, come farlo e quali sono le battaglie che ci aspettano: di questo parleremo al webinar alle porte proprio con i dirigenti che nei prossimi anni dovranno lavorare perché gli obiettivi siano raggiunti. Due dati tra i tanti raccolti: il 23,6% delle donne intervistate sostiene che il lavoro incide sulla decisione di avere uno o più figli. Mentre, un dato certamente allarmante è che per il 40% delle donne del campione esaminato, sostiene che il lavoro incida sulla propria salute.

Elena Marrazzi, presidente Coordinamento donne FIALS: “Chi lavora in ambito sanitario, a qualsiasi livello, si prende cura della società, dei cittadini. E’ arrivato il tempo di prendersi cura di chi cura, anche e soprattutto col livellamento della disparità di genere. E’ una battaglia lunga che non abbiamo intenzione di perdere!”

C’è molta strada da fare, noi iniziamo da qui:

Donne ai vertici in sanità, come colmare il divario esistente

Lunedì 26/07/2021 in diretta sulla pagina Facebook FIALS

Saluto del Segretario Generale FIALS Giuseppe Carbone

Introduce: Elena Marrazzi, presidente Coordinamento donne FIALS

Ospiti

Massimo Battaglia, segretario generale UNSA-CONFSAL

Marcello Bozzi segretario generale ANDPROSAN

Bruno Cavaliere, presidente Società scientifica SIDMI

Isabella Cevasco, dirigente professioni sanitarie ospedale Galliera di Genova

Efisia Mascia, coordinatrice infermieristica e dirigente sindacale FIALS Cagliari

Loredana Scanu, segretario regionale FIALS Sardegna

Modera

Mimma Sternativo, Segretario Generale Fials Milano area metropolitana



