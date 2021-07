Piacenza, presta il bancomat a una ballerina di lap dance romena di 19 anni. "Devo comprarmi il bikini" e lo rovina in poche ore

23 luglio 2021 a

Un peccato di leggerezza e un 35enne di Piacenza perde tutto. A raccontare la sua disavventura è il quotidiano La Libertà: il ragazzo ha prestato la sua tessera bancomat e il relativo codice pin a una ballerina di lap dance romena di 19 anni. La giovane doveva comprarsi un costume da bagno, ma in poche ore l'ignaro e un po' avventato 35enne si è ritrovato il conto corrente quasi azzerato. "Voleva comprarsi un costume, mi ha prosciugato il conto", ha spiegato la vittima in tribunale, dove la storia risalente al 2017 ora è approdata.

La lapdancer, forse incredula, deve aver scambiato la generosità dell'uomo per un via libera totale: in poche ore, avrebbe effettuato "sette pagamenti presso centri commerciali, negozi di abbigliamento e paninoteche per diverse centinaia di euro". L’uomo, che ha spiegato di aver conosciuto la romena in un locale in cui era andato solo 3 o 4 volte (si sa, per i colpi di fulmine a volte basta anche meno), si è sentito in obbligo di giustificarsi con magistrati e opinione pubblica: "Non sono solito frequentare quei posti". Anche se, a ben vedere, il nodo della questione non è tanto il locale, quanto quello che è accaduto dopo.

"Ci siamo visti qualche volta, due o tre, fuori dal locale dove lavorava - è la ricostruzione del derubato -. Una di queste volte l’ho accompagnata all’aeroporto perché doveva andare a Bucarest per sostenere un esame universitario, almeno così mi ha raccontato". Evidentemente però non aveva temuto il peggio. Dopo averle prestato soldi per il viaggio, le ha dato direttamente il bancomat per il bikini. Ma in mutande ci è rimasto lui.

