Islam, chiamata alla armi in Italia: "Combattete i cristiani"

La chiamata alle armi corre sul web. L’ultimo appello alla guerra santa è in italiano (oltre che in inglese) ed è veicolato da un nuovo media contiguo all’Isis si chiama Al Rum, ovvero “I romani”, come la trentesima Sura del Corano -, nato nei giorni scorsi con l’obiettivo dichiarato di diffondere l’ideologia dello Stato Islamico ai musulmani che vivono nel nostro Paese e in generale in Occidente per prepararli a combattere contro i “crociati d’Europa”. È stata la piattaforma “Rocket chat”, come riportato dalla sezione del Middle East Media Research Institute che monitora le minacce jihadiste, a ospitare l’annuncio dell’«inizio delle attività mediatiche» dell’organo fresco di lancio. I guerrieri di Allah sono pronti a mordere e a spargere sangue e terrore. Come serpenti velenosi.

Il manifesto di Al Rum Media, intitolato “Buone notizie per i musulmani”, non lascia infatti spazio ad alcun dubbio. «La nostra nobile missione è tradurre i comunicati stampa ufficiali e non ufficiali dello Stato Islamico in lingua italiana, per portare le parole e le azioni dello Stato Islamico ai nostri fratelli e sorelle che vivono nelle terre dell’Occidente», si legge. Traduzioni che riguarderanno video, libri, notizie quotidiane e «pubblicazioni educative». L’invito ad attrezzarsi contro i cristiani è servito.