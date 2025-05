Conclave, cambia il toto-Papa: il nome nuovo è italiano

Il tetto è noto a tutto il mondo: in Conclave, in genere, chi entra Papa esce cardinale. Lo sa bene anche monsignor Pietro Parolin, il grande favorito per la nomina al Soglio pontificio, che il cardinale decano Giovanni Battista Re prima di riunirsi in Cappella Sistina per la prima votazione ha salutato con un sibillino "Auguri doppi". Le tre ore di attesa tra l'Extra Omnes delle 17.45 e la fumata nera delle 21 lascia intendere però che non tutto sia semplice per il cardinale italiano. Il segretario di Stato uscente è considerato la figura giusta per mettere d'accordo tutti, bergogliani e tradizionalisti, soprattutto ha l'esperienza internazionale per gestire un mondo mai così in bilico da decenni, con più fronti aperti contemporaneamente. Tuttavia il fuoco amico che lo ha colpito negli ultimi giorni, a cominciare dall'affaire Becciu e i dossier provenienti dal Nord America, lasciano intendere che non sarà scontato. O perlomeno, non sarà subito.

Conclave, sondaggio-Ghisleri: che Papa vogliono gli italiani Il 57,5% degli italiani rivuole in Vaticano un Papa progressista. I più giovani, invece, sono più scettici...

A livello di "popolo", i 50mila presenti in piazza San Pietro si sono lasciati sfuggire un caloroso applauso quando il cardinale Zuppi è stato inquadrato sul maxi-schermo, durante il giuramento. I fedeli, insomma, sembrerebbero aver già votato per il monsignore, arcivescovo di Bologna. Ma i vaticanisti sottolineano come possano pesare, per lui e per Parolin, "le divisioni tra gli italiani e tra gli stessi bergogliani, arrivati non compatti alla meta".

Conclave, sul francese Aveline pesa il voto dell'Eliseo Assomiglia, fisicamente, a papa Giovanni XXIII, mentre assomiglia pastoralmente a Francesco: è il cardinale Jean-...