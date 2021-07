Aereo Catania-Torino, nove ore di ritardo per "guasto tecnico". La rivolta dei passeggeri: interviene la polizia

26 luglio 2021 a

Nove ore di ritardo e una notte trascorsa sulle sedie dello scalo di Catania. E' la disavventura dei passeggeri diretti da Catania a Torino con un aereo della compagnia Blue Air che avrebbe dovuto partire alle 21,20. I quali hanno dato in escandescenze ed è dovuta intervenire la polizia aeroportuale. "Ci hanno spiegato che si era trattato di un guasto tecnico", spiega a la Repubblica Antonio, uno dei passeggeri in viaggio con la moglie e il nipote di 14 anni. "Non abbiamo ricevuto nessuna assistenza dalla compagnia aerea che non ci ha offerto nemmeno una sistemazione in albergo e sul volo con noi c'erano molte famiglie con bambini, il più piccolo aveva 9 mesi". E ancora: "All'inizio ci hanno parlato di un piccolo ritardo e ci hanno rassicurato che nel giro di mezz'ora ci avrebbero dato informazioni più precise". Ma alle 22 nessuno sapeva nulla del volo finché è arrivata la comunicazione che l'aereo sarebbe partito alle 2.20".

Ma poco dopo l'orario di partenza slitta ancora alle 5.20. A quel punto le si infiamma la protesta e qualcuno avverte la polizia. "Anche la polizia ci ha dato ragione", prosegue Antonio. Alla fine l'aereo è partito dopo le 6 ed è atterrato a Torino alle 8.23, undici ore dopo quello che era stato programmato: "Siamo stremati".

I fori della grandine sulla carlinga sono invece stati la causa del dirottamento di un altro volo che ieri sera 26 luglio è partito da Torino diretto ad Alghero che però è stato fatto atterrare a Verona, Il volo della compagnia Volotea era decollato alle 20.05 ma nella fase di decollo è stato colpito dalla violenta grandinata che si è abbattuta su Torino.

