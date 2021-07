Firenze, un cinese di 26 anni appende fuori dal balcone il gatto: violenza folle, conseguenze rovinose

27 luglio 2021 a

Scene agghiaccianti da Firenze. Un ragazzo di 26 anni, secondo quanto ricostruito da lanazione.it, avrebbe appeso un gatto fuori dal balcone legandolo con la pettorina. Fortunatamente, due vicini hanno ripreso tutto con il proprio telefonino, mettendo il video della "impresa" in rete. Risultato: il giovane è stato denunciato per maltrattamenti animali. Il proprietario del micio lo avrebbe gettato nel vuoto "per futili motivi" dal balcone della sua abitazione nei pressi del parco delle Cascine.

Il 26enne, originario della Cina, dopo la denuncia ha ricevuto la visita degli agenti a cui era stato segnalata la sua folle e insensata violenza: durante il sopralluogo in casa, sono stati rinvenuti sia il felino, ancora visibilmente traumatizzato dalle angherie subite nelle ore precedenti, e un coniglio. Entrambi gli animali sono stati affidati al servizio veterinario della Asl Toscana Centro. Il sospetto, ma lo verificheranno i medici, è che entrambi possano essere stati già brutalizzati in precedenza dal proprietario senza cuore.

